Vaccini Calabrò Gemelli | Anti- Rsv per adulti efficace per almeno 3 stagioni

'Non è un problema solo pediatrico ma anche deglia rischio e degli anziani' Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - “Secondo lo studio Hta”, Health technology asessment, “oggi, in base alle evidenze scientifiche che abbiamo analizzato” il vaccino per il virus respiratorio sinciziale (Rsv)