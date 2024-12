Uomini e Donne Marta Pasqualato incinta | l’annuncio sui social

Leggi su Dailynews24.it

, nota per aver partecipato anel 2018 come corteggiatrice di Nicolò Brigante, ha annunciato suil’arrivo del suo primo figlio, frutto della relazione con Nicolò Del Mela. L’ex volto televisivo, che ha trasformato la sua notorietà in una carriera come medico, blogger e influencer, ha condiviso la notizia attraverso .L'articolosui