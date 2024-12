Brindisireport.it - “Una Valle di Libri in Masseria”: secondo appuntamento con Sergio Rizzo

OSTUNI - Dopo il successo del primo incontro con Pupi Avati, il format “Unadiin” accoglie per la seconda serata, che presenterà il suo libro “Io So Io – Come i politici sono tornati a essere intoccabili” (Ed. Solferino). L'evento si svolgerà il 12 dicembre.