Ilgiorno.it - Una passeggiata di Natale lungo il lago di Sartirana

MERATE (Lecco) Unadiildie alla scoperta degli antichi cortili della frazione e degli scorci panoramici della Brianza. La organizzano i volontari e gli atleti dell’Usggb di Sartiarana che è la società sportiva dell’oratorio di, frazione di Merate. È una camminata di 2 chilometri. L’appuntamento è per domenica pomeriggio, alle 16.30: "Esploreremo gli scorci e i cortili della nostra frazione, immersi nella magica atmosfera del". Si prevede di visitare la foce delcon vista sul presepe suldi, la curt di Gai, la curt del Belgio, la curt d’America e il cortile di piazza Fontane per apprezzare gli allestimenti degli addobbi natalizi e la curt di Scirea dove sono stati realizzati e allestiti diversi presepi. In ogni corte i partecipanti possono inoltre gustare specialità difino al completamento dellaprevisto nel piazzale della chiesa di, dedicata a san Pietro apostolo, un cubo all’esterno, una sfera all’interno, progetta e realizzata tra la seconda metà degli anni Ottanta e la prima dei Novanta dall’archistar Mario Botta, considerata un capolavoro dell’architettura contemporanea.