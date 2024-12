Gamberorosso.it - Un ristorante coreano vince le tre stelle Michelin a New York. E non si tratta di Atomix

Mentre la guidasi appresta a festeggiare i suoi primi 20 anni nella Grande Mela, la Rossa nella cerimonia che per il secondo annuo ha riunito New, Chicago e Washington D.C., accoglie un nuovonell'Olimpo delle Tre. Niente cucina francese, giapponese o italiana, è un locale che propone cucina coreana.Chi è il nuovo trenella guidaNewNo, non sidell'arcinoto– fermo alle due- ma di Jungsik, dello chef/proprietario Yim Jung Sik che insieme all'Executive Chef Daeik Ki è il nuovo portavoce della soft power sudcoreana che conquista consensi in tutto il globo ben più di quanto faccia la politica ufficiale. K-pop, K-Beauty, K-Drama e soprattutto K-food sono le armi sempre più affilate che la Corea del sud dispiega per conquistare il suo posto nelle società più occidentalizzate ma ha già fatto proseliti nel far east.