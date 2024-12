Reggiotoday.it - Un Natale da vivere al MArRC: ecco gli abbonamenti annuali e la novità per i concerti

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in sinergia con il territorio e in collaborazione con CoopCulture, celebra il periodo natalizio con un ricco programma di attività rivolto a tutte le età.Un'occasione speciale per scoprire,e condividere l'arte e la storia del museo.