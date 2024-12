Modenatoday.it - Ubriaco aggredisce e ferisce il personale del 118, arrestato un irregolare

Leggi su Modenatoday.it

Una serata di ordinaria emergenza si trasforma in un incubo per un equipaggio del 118. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, un'ambulanza è stata chiamata a intervenire a Maranello per soccorrere un uomo che barcollava in strada. Quello che sembrava un semplice malore si è rivelato un caso di.