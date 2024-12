Messinatoday.it - Tutto tace sulla cessione del Messina, notizie preoccupanti arrivano dal Belgio

Leggi su Messinatoday.it

in città in merito alla possibiledell’Acrdopo il preliminare firmato dal presidente Pietro Sciotto a novembre. Dal, intanto,riguardanti l’Aad Invest Group, fiduciaria lussemburghese interessata all’acquisto dell’80% delle quote.