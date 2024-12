Tumori, pazienti raccontano in un libro l'equilibrio durante e dopo la malattia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – E' possibile rigenerarsi e trovare un nuovo equilibriounacomplessa come il cancro. Lo dimostrano le storie personali degli oltre 3 milioni e mezzo di persone che solo in Italia convivono con una neoplasia. Per spiegare a tutti (e non solo ae caregiver) come una patologia oncologica .