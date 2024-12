Padovaoggi.it - Treni: per rimozione di un ordigno bellico limitata la circolazione sulla tratta Venezia Milano

Leggi su Padovaoggi.it

Potrebbero esserci dei disagi per chi viaggia in treno il prossimo 15 dicembre. Dalle ore 09:30 alle ore 16:00 circa di domenica 15, su ordinanza della Prefettura di Vicenza, laferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Vicenza e Verona Porta Nuova per consentire le operazioni di.