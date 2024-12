Udinetoday.it - Tre milioni di euro per le fasce più deboli: piano straordinario del Comune

Leggi su Udinetoday.it

Assistenza in strada, dormitori e alloggi sono i punti cardine delmesso in campo daldi Udine per contrastare situazioni di marginalità a Udine e nell'hinterland. Nel pacchetto sono previsti investimenti per tredi. L'assessore all’Equità Sociale Stefano.