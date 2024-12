Liberoquotidiano.it - Trattori in strada a Londra: la nuova protesta degli agricoltori

Leggi su Liberoquotidiano.it

Centinaia dibritannici sono scesimente in, guidandoornati di striscioni e bandiere, per continuare la lorocontro la proposta di un aumento delle tasse da parte del governo. Il punto focale è la decisione dell'esecutivo, contenuta nel bilancio di ottobre, di eliminare un'agevolazione fiscale risalente agli anni '90 che esenta le proprietà agricole dall'imposta di successione. Ihanno superato l'ufficio del primo ministro Keir Starmer a Downing Street in direzione del Parlamento, recando cartelli con scritto “No farmers no food” e “Save British farming”.