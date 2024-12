Trapianti cardiochirurgo Gerosa | A Padova primo al mondo totalmente a cuore battente

Leggi su .com

(Adnkronos) – A"è stato eseguito per la prima volta alun trapianto". Gino, direttore Uoc Cardiochirurgia Azienda-Ospedale Università, spiega all'Adnkronos Salute l'intervento che garantisce un "organo più performante ed efficace perché evitiamo i danni dovuti a ogni 'stop and go' previsto finora". A 57 anni esatti dal .L'articolo: “Aal” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.