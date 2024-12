Chietitoday.it - Torna lo spettro dell'usura in provincia di Chieti: sono 830 le imprese a rischio

Leggi su Chietitoday.it

lonelladiche nel 2024, dopo anni con dati in calo, si trova al secondo posto in Italia per crescita:830 leche si trovano a. A lanciare l’allarme è il Centro studi di ConfartigianatoL’Aquila, che ha.