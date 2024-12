Lecceprima.it - Toma Maglie, arriva un nuovo portiere: ecco Francesco Carretta

La Società è lieta di annunciare l'arrivo in giallorosso diclasse 2005 dal fisico imponente!Cresciuto nelle giovanili del Gallipoli Football, ha militato in Eccellenza con gli ionici per ben tre anni, dal 2020 al 2023. Nella stagione 2023/24 passa alla Virtus.