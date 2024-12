Infobetting.com - TNS-Panathinaikos (Conference League, 12-12-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Mancano 2 turni alla fine della fase a gironi die ildi Rui Vitoria cerca punti per la qualificazione nella trasferta oltre manica sul campo del TNS. I gallesi di Harrison sono una delle squadre più titolate del loro campionato e sono attualmente secondi in campionato a -4 dalla vetta; il cammino in Europa sinora li vede con 1 .InfoBetting: Scommesse Sportive e