Thunder fallito l’aggancio in vetta Ma il bicchiere rimane mezzo pieno

È sfumato, sabato scorso, il sogno di Matelica di agganciare Udine al vertice della classifica. Le friulane sono salite a quota 18 punti, Matelica è rimasta a 14 ma con la consapevolezza di aver dato del filo da torcere alle avversarie nonostante l’assenza della play Benedetta Gramaccioni e i falli precoci di Ilaria Bonvecchio che di fatto l’hanno estromessa per gran parte dell’incontro. Laha cercato di affidarsi alla solidità sotto le plance di Anna Poggio (14 punti, 15 rimbalzi) che ha raggiunto la soglia dei 1.000 punti in serie A2. Bene ha fatto pure Noemi Celani (13 punti, 7 rimbalzi) che ha sostituito egregiamente l’infortunata Carolina Sanchez. Nel complesso la squadra matelicese ha chiuso il match con tutte le voci statistiche migliori di Udine, eccezion fatta per il tiro da tre, dove ha concretizzato un modesto 3 su 22 (14%) contro l’8 su 20 (40%) delle friulane.