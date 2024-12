Fanpage.it - Terribile incidente sul lavoro a San Vittore: operai cadono da un’altezza di 6 metri, uno è morto

Leggi su Fanpage.it

Dueimpegnati nella manutenzione del tetto di un capannone della Lamberet Spa sono caduti da un'altezza di circa sei. Uno di loro èprima dell'arrivo in ospedale per le gravi ferite riportate, l'altro è ricoverato in gravissime condizioni.