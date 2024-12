Tpi.it - Teo Mammuccari abbandona Belve, la reazione dell’ex compagna Thais Souza Wiggers: “La maschera cade”

Teo, laAnche l’exdi Teo Mammucari,, ha commentato a modo suo la lite tra il conduttore e Francesca Fagnani nel corso dell’intervista a, trasmissione che poi il comico hato durante il faccia a faccia con tanto di “vaffa” rivolto alla giornalista.Poco dopo la messa in onda dell’intervista, che Rai 2 ha mandato in onda integralmente, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha infatti pubblicato una stories sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Tempo al tempo, prima o poi la”.Teo Mammucari e, infatti, hanno avuto una relazione durata tre anni. I due hanno avuto anche una figlia, nata nel 2008.Dopo la separazione il rapporto tra i due si è incrinato, così come confermato dallo stesso Mammucari in un’intervista a Verissimo in cui dichiarò: “Non è un rapporto buono, ma da genitori, anche perché altrimenti se fosse buono, saremmo ancora insieme.