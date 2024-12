Teo Mammucari lascia Belve Loredana Berté promuove Fagnani | Una signora

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Anche se a noi piacciono le 'non signore', devo dirti che ieri con Teosei stata proprio una vera, immensa e bravissima, come sempre. Sono senza parole".Bertèa pieni voti, dai suoi social, Francesca, padrona di casa di '', commentando l'intervista interrotta andata in onda ieri sera .