Tegola Cigarini. Starà fuori almeno quattro settimane

La Reggiana perde Lucaper. È questo il verdetto arrivato ieri dopo gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista classe ’86 che si era fermato la settimana scorsa, qualche giorno prima dell’importante trasferta a Cremona. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato una lesione del ventre muscolare del retto femorale destro, l’iter riabilitativo è di fatto già iniziato, ma ‘Ciga’ a questo punto sarà disponibile solo dopo la sosta invernale (dal 30 dicembre all’11 gennaio). I granata che torneranno in pista il 12 gennaio per la sfida interna con il Bari, mentre il 18 ci sarà la trasferta all’Arechi, contro la Salernitana. Più lungo, invece, il percorso di recupero che riguarda un altro veterano come Paolo Rozzio. Il capitano, operato alla caviglia sinistra dopo l’infortunio patito in occasione della sfida interna con il Catanzaro, tornerà solo a marzo inoltrato.