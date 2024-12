Napolitoday.it - Tattoo Lab Project: al Rione Terra tre giorni di incontri, workshop, mostra e live painting

L’arte del tatuaggio come non l’avete mai vista. Per la prima volta in Italia “LAB”, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024 al, a Pozzuoli 52 tatuatori di fama internazionale per il più grande laboratorio artistico sull'arte e la cultura del tatuaggio.