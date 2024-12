Studentesse quarta liceo svolgono attività di babysitter come progetto PCTO per le professoresse impegnate nei consigli di classe. Tra norme e perplessità

Leggi su Orizzontescuola.it

Non poteva non suscitare polemiche,riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera" in un articolo a firma Roberta Polese e Marianna Peluso, ilavviato da undi scienze umane del Veneto che prevededi cura dei figli dei docenti di altri istituti. Unache punta a facilitare la gestione familiare durantedie altrepomeridiane.L'articolodiper leneidi. Tra