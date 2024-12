Salernotoday.it - Straniero accerchiato e pestato, condannato giovane: altri 3 a processo

Sei mesi per lesioni - con assoluzione dal reato di rapina - per uno dei quattro uomini coinvolti nell'aggressione di un 31enne marocchino, avvenuta la notte del 29 gennaio scorso, in piazza Santacroce a San Valentino Torio. Glitre sono stati rinviati a giudizio, al termine dell'udienza.