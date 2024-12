Stop multe ai non vaccinati Ronzulli all’attacco

Leggi su Imolaoggi.it

Non solo dall’opposizione. anche dalla maggioranza arrivano voci contro l’annullamento delleda 100 euro elevate a chi non ha rispettato l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid (la norma è contenuta nel decreto Milleproroghe approvato dal governo). Forza Italia, per bocca di Licia, fa arrivare chiaro il messaggio a Palazzo Chigi: “Di fronte alla.