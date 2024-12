Liberoquotidiano.it - Stati Generali Ontm 2024, focus su sfida energetica paese e ruolo cluster mare

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Sono in corso glidi– Osservatorio Nazionale Tutela del, l'appuntamento annuale che vede quale cornice d'eccezione Sala Longhi di Piazza Sallustio 21, messa a disposizione dalla partner dell'evento Assonautica Italiana – Unioncamere. La giornata è introdotta dal Direttore Generale diFederico Ottavio Pescetto, durante la quale si presta l'attenzione al tema della ": verso l'autosufficienza del- La nuova frontiera dell'energia rinnovabile Offshore". Tra i relatori figurano Maria Siclari, Direttore Generale di Ispra, Fulvio Mamone Capria, Presidente di Aero, Massimiliano Atelli, Presidente della Commissione Via Vas – Pnrr PniecC, Francesca Biondo, Direttore di Federpesca, Francesco Maria Giovannini, Partner e Membro del Consiglio di Amministrazione di Green Arrow Capital, Klaus Falgiani, Ceo Europe & Ceo Italy di Acciona Energia, e Antonino Caliri, Head of Public Affairs di Energean, con le conclusioni affidate al Presidente diRoberto Minerdo.