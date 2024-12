Vicenzatoday.it - Spese di Natale, i vicentini spenderanno 388milioni di euro

Leggi su Vicenzatoday.it

Se il Veneto si piazza al terzo posto in Italia per acquisti di prodotti e servizi tipici legati alle festività, Vicenza è la prima provincia veneta per numero di imprese la cui produzione è legata al periodo natalizio. A intercettare infatti i 388 milioni diche le famiglie vicentine.