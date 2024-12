Calcionews24.com - Sottil: «In Europa non è mai facile; con il mister abbiamo un rapporto di grande sincerità»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Riccardo, attaccante della Fiorentina, in conferenza stampa in vista della sfida di Confence League contro il LASK Riccardoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Fiorentina contro il LASK in Conference League. Di seguito le sue parole. MARTINELLI – «Martinelli negli anni è stato spesso con noi .