Palermotoday.it - Sorpreso in un'autorimessa mentre cerca di rubare benzina, arrestato un 42enne

Leggi su Palermotoday.it

Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, è statoa Villabate in flagranza con l'accusa di furto aggravato e danneggiamento. I carabinieri della compagnia di Misilmeri, impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio, lo hannostava per aprire.