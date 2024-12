Lapresse.it - Siria: ong, raid di Israele per il quarto giorno consecutivo

Roma, 11 dic. (LaPresse) – L’Osservatoriono per i diritti umani ha riferito che aerei da guerra israeliani stanno continuando a distruggere l’arsenale militareno per ildalla caduta del regime di Bashar al-Assad. L’ong con sede a Londra riferisce di diverse incursioni degli aerei da guerra israeliani che nella notte avrebbero preso di mira anche l’aeroporto militare di Deir Ezzor, distruggendo aerei e apparecchiature radar. L’Osservatorio riferisce cheha effettuato più di 352 attacchi aerei in 13 provincene dall’annuncio della caduta di Assad.