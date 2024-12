Sbircialanotizia.it - Sicurezza sul lavoro: certificato il primo negozio PENNY Italia

Riconfermata la certificazione UNI ISO 45001:2018 anche per la sededi Cernusco Cernusco sul Naviglio –11 dicembre 2024. Con ildi Gorgonzola (MI),è tra i pochi retail inad ottenere la certificazione UNI ISO 45001:2018, non solo per la Sede, ma anche per il punto vendita.Si tratta di un .