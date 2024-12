Ilfattoquotidiano.it - Si dimette Chris Wray, capo dell’Fbi “sfiduciato” da Trump. Il presidente-eletto: “Grande giorno per l’America”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, direttore dell’ Fbi, ha rassegnato le dimissioni. Un passo indietro atteso dopo che ilDonaldha nominato il fedelissimo Kash Patel alla guida dell’Agenzia investigativa. Tecnicamente però il mandato di sarebbe scaduto nel 2027, a dieci anni dalla nomina.lascerà a gennaio.“Le dimissioni ditophersono unper, perché porranno fine all’uso come arma di quello che è diventato noto come dipartimento di ingiustizia degli Stati Uniti”, ha scrittosulla sua piattaforma Truth. “Non so proprio – scrive – cosa gli sia successo. Ora ripristineremo lo stato di diritto per tutti gli americani. Sotto la guida ditopher, l’Fbi ha fatto irruzione illegalmente a casa mia, senza motivo, ha lavorato diligentemente per mettermi sotto accusa e incriminarmi illegalmente e ha fatto di tutto per interferire con il successo e il futuro del”.