Sport.quotidiano.net - Serie B: Unione Pallavolo Camaiorese vince a Fiorano Modenese e si avvicina alla vetta

B. Altra vittoria (la settima in nove partite. tanta roba) per l’, che nella 10ª giornata ha espugnato 3-1(22-25, 17-25, 25-22, 17-25 i parziali) rifacendosi sotto per le zone nobili della classifica. I camaioresi adesso sono a -3 d. Classifica: Maxitalia* 23, San Martino 22, Lupi Santa Croce* 22, Upc Sdh* 20, Sassuolo 20, Invicta Grosseto* 19, Trading La Spezia* 17, Cus Genova 15,13, Cecina* 11, Toscanagarden* 10, Scandiano* 7, Firenze* 6, Lupi Pontedera 6, Isomec Inzani* 1.B1. Partita spettacolare per la matricola Vp Canniccia che al PalaGreco ha lottato a testa alta con la capolista Garlasco.fine, l’hanno spuntata le ospiti dopo cinque set di battaglia (2-3: 23-25, 30-28, 27-29, 25-14, 10-15). Classifica: Garlasco 22, Ostiano 22, Ripalta Cremasca 20, Modena 19, Valdarno 16, Rubiera 14, Montesport 12, Tirabassi&Vezzali 12, Anderlini Modena 11, Vp Canniccia 11, Sassuolo 10, Ambra Cavallini Pontedera 8, Crema 7, San Giorgio 5.