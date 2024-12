Sport.quotidiano.net - Serie B. Sarà un Brescia targato Bisoli: "Che emozione allenare Dimitri»

Primo allenamento alla guida delper il nuovo tecnico, Pierpaolo, che ha parlato ieri in conferenza stampa. "Questo è un gruppo che ha qualità - dice -. Io voglio riportare compattezza e fiducia nella squadra. In questo momento non possiamo parlare di obiettivi, ma dobbiamo pensare a dare e a fare il massimo partita dopo partita". Sin dal suo arrivo a Torbole, la presenza del figlio, capitano delle Rondinelle, ha richiamato l’attenzione generale: "Per meè un sogno che si realizza - è il commento dipadre - oltretutto in questo modo sono vicino ai miei figli (il nuovo match analyst è l’altro figlio Davide - ndr), ma l’ho detto subito ai ragazzi. Semerita gioca, altrimenti anche lui dovrà aspettare". Per quel che riguarda lo che dovrà avere il suopunta su concretezza e determinazione: "Mi piace cambiare le soluzioni di gioco, ma dobbiamo essere sempre pronti a dare e raccogliere il massimo.