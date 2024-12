Teleclubitalia.it - Secondigliano, sorpreso a spacciare in strada: 31enne arrestato con soldi e droga

Leggi su Teleclubitalia.it

in via dello Scirocco, a pochi passi da via della Stadera. La Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e spaccio unnapoletano con precedenti di polizia.inGli agenti del Commissariato, durante i servizi .L'articoloinconTeleclubitalia.