Sciopero, Salvini conferma riduzione: "Non lascio gli italiani a piedi". Ncc pronti alla guerra

Matteonon arretra ei motivi che lo hanno indotto a ridurre a 4 ore lodi bus e metro previsto per venerdì. E analogascatta anche per il trasporto ferroviario con l’astensione dal lavoro limitata dalle 9 alle 13 con possibili ricadutecircolazione di Frecce, Intercity e treni regionali. Eprotesta del trasporto pubblico locale si aggiunge quella del settore Ncc pronto a scendere in piazza domani e dopodomani per contrastare le nuove norme che interessano i conducenti a noleggio. Sul fronte del trasporto locale arriva però la firma di una preintesa sul rinnovo del contratto che potrebbe preludere a una minor conflittualità e a un calo degli stop nei prossimi mesi. A fare il punto èsoddisfatto in particolare per l’accordo raggiunto con i sindacati.