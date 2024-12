Santa Marinella auto in fiamme dopo un incidente | intervengono i pompieri

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 dicembre 2024- Questa mattina, alle 09:30, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per unstradale a. Per cause ancora da accertare, duevetture, una delle quali alimentata a GPL, si sono scontrate violentemente. A seguito dell’impatto, l’a gas ha preso fuoco.I Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento e si sono assicurati che tutti gli occupanti fossero usciti dai veicoli. Fortunatamente, i conducenti sono riusciti a uscirenomamente.Gli uomini della Bonifazi hanno spento le, mettendo in sicurezza le vetture e l’area circostante. Sembra che gli occupanti dellenon abbiano riportato ferite gravi. Sul posto erano presenti anche il personale sanitario del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri.