Sanremo | gli 8 finalisti dei Giovani si raccontano stiamo vivendo un sogno Tre i campani

Il palcoscenico di “Sarà” è pronto ad accogliere gli ottotalenti che il prossimo 18 dicembre si contenderanno i quattro ambiti posti per il Festival di2025, nella categoria ‘Nuove Proposte’. La trasmissione, che andrà in onda in prima serata su Rai1, vedrà alla conduzione Carlo Conti e Alessandro Cattelan, pronti a guidare il pubblico in una serata di musica e nuove scoperte. A sfidarsi fino all’ultima nota saranno: Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre, Vale Lp e Lil Jolie Etra e Maria Tomba. I, selezionati tra numerosi partecipanti, rappresentano una variegata panoramica della musica emergente italiana. Tra loro artisti che hanno già partecipato a noti talent show italiani come ‘Amici’ e ‘X Factor’. Lil Jolie, in gara insieme a Vale Lp e reduce dall’ultima edizione di ‘Amici’, esprime il suo entusiasmo per la nuova sfida: «Sono felice, emozionata e grata.