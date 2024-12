Fanpage.it - Sanremo 2025, le ipotesi sui co-conduttori: “I volti delle fiction da Gassmann a Serena Rossi”

Leggi su Fanpage.it

Fervono i preparativi per. Dopo l'annuncio dei Big in gara e dei finalisti diGiovani, spuntano le prime voci sul cast e i co-. Tra i nomi papabili quelli dinoti dellaRai: da Alessandro Gassman a Matilde Gioli eRossi.