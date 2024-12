Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “La morte di un paziente nel rogo in una Rsa di Genzano è evento doloroso e terribile”

, Gianluca(UGL): “Mettere in sicurezza le strutture. Commentare una nuova tragedia consumatasi in una struttura sanitaria accreditata del Lazio a causa di un incendio 蔓Commentare una nuova tragedia consumatasi in una struttura sanitaria accreditata del Lazio a causa di un incendio è. Nel pomeriggio di ieri, infatti, undella RSA San Giovanni di Dio diè deceduto per lo sprigionarsi delle fiamme all’interno della stanza dove era ospite. Solo il tempestivo e coraggioso intervento degli operatori sanitari in servizio ha consentito di mettere in salvo altri due pazienti. Dopo ildell’Ospedale di Tivoli un nuovo episodio che accende i fari sulle condizioni di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie del Lazio e, alla luce di quanto accaduto sempre nella giornata di ieri con un incendio sviluppatosi nell’Ospedale di Vicenza, di tutta Italia.