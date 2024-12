Liberoquotidiano.it - Sanità: Anelli (Fnomceo): "Impegno quotidiano per la tutela della salute"

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "I medici lavorano ogni giorno dando, con grande generosità, un contributo essenziale sulla. Lo fanno anche attraverso la ricerca, lo studio, l'per avere a disposizione sempre più competenze e gli strumenti più efficaci - ne avremo tantissimi in questi anni che verranno - per curare anche malattie che in un tempo erano incurabili. Questa capacità di erogare prestazioni nei confronti dei cittadini si deve coniugare con alcuni principi che sono essenziali" e, su questo, "gli Ordini hanno un valore essenziale". Lo ha detto Filippo, presidente(Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), all'Adnkronos, oggi a Roma in occasionequarta e ultima tappa degli Stati generaliFism, Federazione delle società medico scientifiche italiane, momento conclusivo e celebrativo degli eventi per i 40 anni di attività.