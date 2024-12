Salute | in sovrappeso il 19% di bambini e bambine 8-9 anni obesi il 98% Al Sud le regioni con le percentuali peggiori

Feedpress.me - Salute: in sovrappeso il 19% di bambini e bambine 8-9 anni, obesi il 9,8%. Al Sud le regioni con le percentuali peggiori

In Italia l’tà coinvolge il 9,8% didi età 8-9( 10,3% maschi e 9,4% femmine ), e tra questi il 2,6% presenta un’tà di grado grave , mentre più in generale ammonta al 19% la quota didella stessa età definiti in, nel dettaglio il 19,8% le femmine e il 18,3% i maschi. La maglia nera va alla Campania , la maglia di virtuosa alla.