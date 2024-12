Zon.it - Salerno, stop ai fuochi d’artificio: firmata l’ordinanza per le festività natalizie

Il sindaco di, Vincenzo Napoli, ha emesso una nuova ordinanza per garantire sicurezza e decoro durante le. Il provvedimento, valido dalle 8 del 24 dicembre alle 8 del 7 gennaio, vieta la vendita, sia in forma ambulante che non, di, petardi, mortaretti e materiali esplodenti, anche se declassificati o di libera vendita, su aree pubbliche o aperte al pubblico.La decisione mira a prevenire incidenti e a mantenere l’ordine pubblico. Saranno intensificati i controlli della Polizia Municipale per contrastare le vendite abusive. Chiunque trasgrediscarischia una sanzione pecuniaria che varia da 25 a 500 euro.Segui ZON.IT su Google News.