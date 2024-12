Lookdavip.tgcom24.it - Sabrina Carpenter nasconde la delusione amorosa… con gli occhiali Biggie

piglia tutto. Dopo il successo con i brani Please Please Please, Espresso e Taste, con cui ha scalato le classifiche, dopo i sold out del tour Short n’ Sweet, dopo le sei nomination ai Grammy e l’uscita della nuova canzone natalizia A Nonsense Christmas, arriva anche la collaborazione con Versace. Il brand made in Italy infatti ha scelto la cantante per i nuovi, gli iconicida sole che coniugano streetwear e alta moda.I testimonial di VersaceOcchi magnetici escuri“Adoro i, sono il mio accessorio irrinunciabile per qualsiasi occasione. Non sono soloda sole, ma un simbolo, e sono orgogliosa di far parte di questa straordinaria community” ha detto. La cantante è stata scelta come testimonial insieme alla star dell’NBA Alexandre Sarr per la personalità, la determinazione e il talento che ha già consacrato entrambi come stelle nascenti nei loro campi.