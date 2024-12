Ilgiorno.it - "Rosiello al fianco del rapper Fedez su ordine di Lucci"

Nella "violenta aggressione" subita dal personal trainer Cristiano Iovino lo scorso 22 aprile in via Traiano, "stava lavorando come guardia del corpo del cantantea seguito di una decisione di Luca", a testimonianza di "come il “capitale” di violenza del sodalizio venisse utilizzato, di volta in volta, a seconda di richieste anche non direttamente collegate con le vicende dello stadio". Lo sottolineano i giudici del Tribunale del Riesame nella motivazione con cui hanno confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’ultrà rossonero di 41 anni coinvolto nell’inchiesta della Dda "Doppia Curva". Contro il provvedimento emesso dal gip Domenico Santoro aveva fatto appello l’avvocato di fiducia di, Jacopo Cappetta. Sulla sua partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata alla gestione illecita degli affari legati allo stadio, il collegio Savoia-Nosenzo-Ambrosino sostiene che "fosse pienamente consapevole del contesto in cui era inserito e ne facesse attivamente parte, fornendo il suo contributo (anche aderendo alle logiche violente) e ricevendo sostegno dai sodali".