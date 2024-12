Roma incendio in una stanza d’hotel | i pompieri evacuano 50 persone

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 dicembre 2024- Unnella notte ha allertato la sala operativa del Comando diche ha inviato alle ore 23.00 del 10/12/2024 le Squadre della Centrale 1/A e di Tuscolano I° 3/A con l'Autoscala, il Carro Autopretottori, una Autobotte, il Funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale.L'è avvenuto all'interno di unaal terzo piano, di un Hotel in Via Milano. Arrivati sul posto, il personale VF mentre evacuava gli ospiti dell'albergo, circa 50, interveniva per lo spegnimento dell'nellainteressata dovuto probabilmente ad un corto circuito. Al termine delle operazioni venivano interdette 4 camere del piano interessato e venivano fatti rientrare tutti gli ospiti. Sul posto le forze dell'Ordine ed il 118. Non ci sono stati feriti.