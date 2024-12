Quotidiano.net - Rina si aggiudica contratto con Petronas per progetto di carbon capture in Malesia

, gruppo di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, si èto unconCcs Solutions per svolgere lo studio di ingegneria preliminare (pre) per un innovativodiand storage (Ccs) in. Lo studio di, che verrà consegnato entro fine 2024, permetterà di ingegnerizzare le infrastrutture necessarie per la ricezione, il trasporto e lo stoccaggio della CO2, dalla cattura nei siti industriali al trasporto tramite gasdotti, quindi al successivo stoccaggio in giacimenti offshore esausti. L'accordo riguarda due hub: Kerteh, situato nel nord della, e Kuatan, nel sud del Paese, e vederesponsabile di tre ambiti distinti. Per l'hub settentrionale, il terminale onshore, incluso il sistema di gasdotti a terra e il pontile che riceverà le navi dedicate al trasporto della CO2 e, per l'hub meridionale, il terminale onshore, il gasdotto e la piattaforma di iniezione offshore.