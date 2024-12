Rezai | Isis prepara attacco in Iraq

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.06 In questo momento i terroristi si stannondo ad attaccare l'. C'è un campo americano nella Siria settentrionale dove 11.000 membri dell'e le loro famiglie sono stati addestrati negli ultimi quattro anni ed è probabile che nei prossimi mesi attaccheranno Mosul o Tikritin". Lo dichiara in un post su X il generale Mohsen,ex comandante delle guardie della rivoluzione iraniana e attualmente segretario generale del Consiglio per il Discernimento dell'Iran.