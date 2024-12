Ilrestodelcarlino.it - Quasi tre milioni di euro non dichiarati scoperti all’Aeroporto di Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 11 dicembre 2024 - In sei mesi oltre 180 passeggeri sono stati sorpresi in aeroporto, dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mentre tentavano di trasferire valuta senza dichiarazione, per un importo complessivo di 2,8di. Tra i casi più significativi figura quello di un cittadino marocchino residente in Italia, proveniente da Casablanca, fermato con oltre 50milain contanti non. In questo caso, la normativa prevede il sequestro del 50% della somma eccedente il limite consentito, pari a oltre 20mila. I controlli delle Fiamme gialle e degli agenti dell'agenzia delle dogane e dei monopoli si inserisce in un'accurata attività di contrasto al traffico illecito di valuta, che oltre a una violazione amministrativa potrebbe anche celare fenomeni di maggiore gravità, tra cui il riciclaggio di denaro e finanziamento di attività illecite.