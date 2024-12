Tpi.it - Qual è la location di Andrea Bocelli 30 – The Celebration: dove è stato girato il concerto

Un traguardo importante che l'artista ha scelto di festeggiare in grande stile, con la famiglia e tanti amici, nella significativa location del Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), sua città natale. I concerti sono stati registrati a luglio. Allo show Andrea Bocelli 30 – The Celebration, in onda in prima serata l'11 e il 18 dicembre 2024 su Canale 5, ci saranno sul palco con lui tanti straordinari ospiti di fama mondiale: Ed Sheeran, Laura Pausini, Will Smith, Zucchero, Placido Domingo, Giorgia, Matteo, Jose' Carreras, Johnny Depp, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Elisa, Virginia, Aida Garifullina, Amos, Sofia Vergara e tanti altri.